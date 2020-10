Non è la scuola la fonte dei contagi in crescita (Di sabato 3 ottobre 2020) I contagi tra i banchi crescono e interessano ormai oltre 900 scuole, circa un ottavo degli istituti, ma “per ora l’impatto della riapertura sulla curva epidemica non sembra essere stato rilevante”, spiega una fonte ad HuffPost. I dati, raccolti dal Ministero dell’Istruzione che li ha chiesti direttamente ai dirigenti scolastici, saranno esaminati e valutati lunedì nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico e al momento sono ancora incompleti. Mancano le stime della terza settimana, attesi a Viale Trastevere proprio lunedì mattina, ma al momento, stando a quello che risulta ad HuffPost, le percentuali calcolate sulla base delle cifre trasmesse finora sono basse. Dunque non è la scuola la fonte del contagio, che viene portato tra i banchi da ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Itra i banchi crescono e interessano ormai oltre 900 scuole, circa un ottavo degli istituti, ma “per ora l’impatto della riapertura sulla curva epidemica non sembra essere stato rilevante”, spiega unaad HuffPost. I dati, raccolti dal Ministero dell’Istruzione che li ha chiesti direttamente ai dirigenti scolastici, saranno esaminati e valutati lunedì nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico e al momento sono ancora incompleti. Mancano le stime della terza settimana, attesi a Viale Trastevere proprio lunedì mattina, ma al momento, stando a quello che risulta ad HuffPost, le percentuali calcolate sulla base delle cifre trasmesse finora sono basse. Dunque non è laladelo, che viene portato tra i banchi da ...

Ultime Notizie dalla rete : Non scuola Il professore stalkerizza la preside? Non può avvicinarsi alla scuola Il Sole 24 ORE Milano: Comune, a Dergano e Bovisa arriva 'la Scuola dei quartieri'

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Dopo le esperienze nei quartieri di Lorenteggio, Giambellino, Corvetto, Rogoredo, San Siro e Gallaratese, 'La Scuola ...

Puglia: mascherine obbligatorie anche all'esterno delle scuole

Le mascherine dovranno essere obbligatoriamente indossate all’esterno elle scuole e in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire il distanziamento. Lo dispone il presidente della Re ...

