Migranti | Comitato 3 ottobre | Andi Nganso | «Troppi di noi continuano a morire»

Il 3 ottobre del 2013 386 persone, donne, uomini e bambini, morirono nel Mediterraneo. Erano alle porte di Lampedusa ma la loro imbarcazione prese fuoco e in pochi istanti fu l'inferno. Sette anni dopo, troppi migranti continuano a morire nel tentativo disperato di raggiungere l'Europa. Via mare e via terra.

In occasione della Giornata della Memoria e dell'Accoglienza, abbiamo intervistato Andi Nganso, medico e attivista, a Lampedusa con il Comitato 3 ottobre ...

A sette anni dalla strage di Lampedusa nel Mediterraneo si continua a morire

Ci sono anniversari che invece di ricordare il passato riflettono il presente in uno specchio. Il 3 ottobre 2013, a poche miglia da Lampedusa, un barcone carico di migranti si ribaltò. Si salvarono in ...

