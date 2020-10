M5s, Fico risponde a Di Battista: “Pd come la morte nera? Non la penso come lui. Anch’io sono stato critico ma non ci sono state scissioni” (Di sabato 3 ottobre 2020) “Pd la morte nera? Non la penso così. Se proviamo ad analizzare anche un po’ freddamente i dati, cosa che io solitamente non faccio, vediamo che dopo l’accordo con il Pd e quindi il cambio del Governo il Movimento ha fermato a livello nazionale l’emorragia di voti e si è ripreso”. Così a L’Ospite, su Sky TG24 il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico commentando le parole di Alessandro Di Battista che ha criticato l’intesa con i dem. “Il dibattito si può tranquillamente aprire. Spesso ho detto che nel Movimento tante cose non andavano, ma non per questo ci sono state scissioni e non per questo non ho cercato di lavorare sempre seriamente, in lealtà e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) “Pd la? Non lacosì. Se proviamo ad analizzare anche un po’ freddamente i dati, cosa che io solitamente non faccio, vediamo che dopo l’accordo con il Pd e quindi il cambio del Governo il Movimento ha fermato a livello nazionale l’emorragia di voti e si è ripreso”. Così a L’Ospite, su Sky TG24 il presidente della Camera dei Deputati Robertocommentando le parole di Alessandro Diche ha criticato l’intesa con i dem. “Il dibattito si può tranquillamente aprire. Spesso ho detto che nel Movimento tante cose non andavano, ma non per questo ciscissioni e non per questo non ho cercato di lavorare sempre seriamente, in lealtà e ...

