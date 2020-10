«I love Beirut»: Mika, un milione per il Libano (Di sabato 3 ottobre 2020) Un milione di euro, raccolto al netto dei costi. Mika, che il 19 settembre scorso, su Youtube, ha organizzato un concerto di beneficenza per supportare il Libano all’indomani della catastrofe che lo ha colpito, è riuscito a raggiungere il traguardo del milione di euro. «Con grande piacere, vi comunico che I love Beirut ha raccolto un milione di euro al netto dei costi, e la cifra sarà suddivisa tra la Croce Rossa e Save the Children per il Libano», ha detto Mika, ringraziando «tutti quelli che hanno comprato un biglietto per lo streaming o fatto una donazione personale tramite GoFundMe». Mika, che su Instagram ha spiegato come l’idea di un concerto virtuale sia arrivata all’improvviso, attorno ad una tavola in toscana, ha poi espresso la propria gratitudine per la solidarietà con la quale è stato accolto il progetto. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 ottobre 2020) Un milione di euro, raccolto al netto dei costi. Mika, che il 19 settembre scorso, su Youtube, ha organizzato un concerto di beneficenza per supportare il Libano all’indomani della catastrofe che lo ha colpito, è riuscito a raggiungere il traguardo del milione di euro. «Con grande piacere, vi comunico che I love Beirut ha raccolto un milione di euro al netto dei costi, e la cifra sarà suddivisa tra la Croce Rossa e Save the Children per il Libano», ha detto Mika, ringraziando «tutti quelli che hanno comprato un biglietto per lo streaming o fatto una donazione personale tramite GoFundMe». Mika, che su Instagram ha spiegato come l’idea di un concerto virtuale sia arrivata all’improvviso, attorno ad una tavola in toscana, ha poi espresso la propria gratitudine per la solidarietà con la quale è stato accolto il progetto.

