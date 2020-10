Gabriel Garko rompe il silenzio: “Per 11 anni con un uomo in segreto” (Di sabato 3 ottobre 2020) Gabriel Garko rompe il silenzio: “Per 11 anni con un uomo in segreto”. L’attore è tornato in televisione dopo il coming out per raccontare quella che è stata la sua vita negli ultimi vent’anni “Le relazioni che son state raccontate sui giornali, fondamentalmente la gente non deve sentirsi presa in giro perché sono state … L'articolo Gabriel Garko rompe il silenzio: “Per 11 anni con un uomo in segreto” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 3 ottobre 2020)il: “Per 11con unin segreto”. L’attore è tornato in televisione dopo il coming out per raccontare quella che è stata la sua vita negli ultimi vent’“Le relazioni che son state raccontate sui giornali, fondamentalmente la gente non deve sentirsi presa in giro perché sono state … L'articoloil: “Per 11con unin segreto” proviene da YesLife.it.

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - pinklight22 : RT @BotteDalia: È la prima volta che Gabriel Garko parla con un tono di voce normale e non sembra il personaggio di una telenovela argentin… - bastbux : RT @wakemeupfrom: 'Perché un uomo etero può interpretare il ruolo di un gay e vincere l'Oscar e un attore gay non può interpretare il ruolo… -