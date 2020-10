È il Vaticano, ma sembra la Procura di Trani (Di sabato 3 ottobre 2020) A centocinquant’anni e tredici giorni dalla breccia di Porta Pia, il processo sembra ormai avviato a compiersi: il cedimento progressivo della Chiesa alla secolarizzazione.Fra il molto di questi giorni, si è scoperto – i quotidiani ultimamente hanno fonti eccellenti e spesso persino attendibili dentro le sacre mura – che parecchio denaro partì dal Vaticano diretto in Australia, forse addirittura per finanziare l’accusa, diciamo così, a carico del cardinale George Pell. Era accusato di pedofilia, consegnato alla giustizia terrena dai rappresentanti di Dio in Terra, e successivamente condannato. È una storia piuttosto istruttiva: due trentenni raccontarono delle manacce del cardinale allungate su di loro quando erano ragazzi. Uno morì per droga prima di poter testimoniare in tribunale, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) A centocinquant’anni e tredici giorni dalla breccia di Porta Pia, il processoormai avviato a compiersi: il cedimento progressivo della Chiesa alla secolarizzazione.Fra il molto di questi giorni, si è scoperto – i quotidiani ultimamente hanno fonti eccellenti e spesso persino attendibili dentro le sacre mura – che parecchio denaro partì daldiretto in Australia, forse addirittura per finanziare l’accusa, diciamo così, a carico del cardinale George Pell. Era accusato di pedofilia, consegnato alla giustizia terrena dai rappresentanti di Dio in Terra, e successivamente condannato. È una storia piuttosto istruttiva: due trentenni raccontarono delle manacce del cardinale allungate su di loro quando erano ragazzi. Uno morì per droga prima di poter testimoniare in tribunale, ...

