Acqua alta a Venezia, entra in funzione il Mose (Di sabato 3 ottobre 2020) Acqua alta a Venezia nella giornata di sabato 3 ottobre 2020. Disposto l'utilizzo del Mose. È la prima volta nella storia. Venezia mette alla prova il Mose. La città, nella giornata di sabato 3 ottobre, deve fare i conti con l'Acqua alta, ma questa volta potrà fare affidamento sul Mose, che entra in funzione per la prima volta nella storia. Dopo giorni di riflessioni infatti è arrivato l'ordine da parte di commissario e prefetto di utilizzare il Mose per liberare la città dalle acque. Di seguito il video di Local Team da Venezia

