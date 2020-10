Tossicodipendenti in comunità: almeno uno su tre è affetto da Epatite C (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’APPUNTAMENTO – Lecce è tra le prime città in Italia a riprendere alcune attività in presenza o comunque in modalità mista, su temi scientifico-clinici di alto valore scientifico e sociale e con risvolti economici rilevanti. Da venerdì 2 ottobre, nella Sala Mosaico della Comunità Emmanuel “le Sorgenti” di Lecce, si tiene oggi il congresso “Community C Free”, con presenti in varie modalità oltre 150 operatori sanitari e specialisti, tra educatori professionali, psicologi, medici chirurghi, infettivologi, medici di famiglia e infermieri. L’appuntamento, realizzato con il contributo non condizionante di AbbVie, ha come responsabile scientifico il Dott. Vincenzo Leone, punta a sensibilizzare, informare, motivare e procedere verso percorsi diagnostico-terapeutici ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’APPUNTAMENTO – Lecce è tra le prime città in Italia a riprendere alcune attività in presenza o comunque in modalità mista, su temi scientifico-clinici di alto valore scientifico e sociale e con risvolti economici rilevanti. Da venerdì 2 ottobre, nella Sala Mosaico della Comunità Emmanuel “le Sorgenti” di Lecce, si tiene oggi il congresso “Community C Free”, con presenti in varie modalità oltre 150 operatori sanitari e specialisti, tra educatori professionali, psicologi, medici chirurghi, infettivologi, medici di famiglia e infermieri. L’appuntamento, realizzato con il contributo non condizionante di AbbVie, ha come responsabile scientifico il Dott. Vincenzo Leone, punta a sensibilizzare, informare, motivare e procedere verso percorsi diagnostico-terapeutici ...

RiccardoGatti : Tossicodipendenti in comunità, uno su tre è affetto da epatite C - - PollicinoAndrea : @sciallateve O.S.S. operatore socio sanitario. Ho cercato di conoscere tutte le differenti ottiche di questa profes… - stateofmindwj : Dire che il mondo sia cambiato o che il mondo delle dipendenze patologiche sia cambiato, sembra una frase fine a se… - tusciaweb : Coronavirus, morta la fondatrice di una comunità per tossicodipendenti Viterbo - (r.s.) - Morta la fondatrice dell… - VitulloDv : RT @lastoriadioggi: prima centro di meditazione e poi trasformata in comunità terapeutica per tossicodipendenti. Ma Rostagno non si fermò q… -

Ultime Notizie dalla rete : Tossicodipendenti comunità Tossicodipendenze, la sfida di nuovi progettualità | E-MAIL AL DIRETTORE Bsnews.it