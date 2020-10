The Pathless girerà a 60 FPS su PS5, emergono nuovi dettagli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Annapurna Interactive e Giant Squid hanno da poco annunciato la data di uscita del loro The Pathless. Il gioco vedrà la luce a novembre su PS5, PS4, PC (Epic Games Store) ed il servizio Apple Arcade.Stando ad alcuni dettagli pubblicati sul PS Blog, il titolo girerà a 60 FPS su PS5, inoltre gli sviluppatori affermano:"Ogni angolo dell'enorme open world è stato realizzato a mano, al fine di fornire un'esperienza esplorativa molto appagante."Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 ottobre 2020) Annapurna Interactive e Giant Squid hanno da poco annunciato la data di uscita del loro The. Il gioco vedrà la luce a novembre su PS5, PS4, PC (Epic Games Store) ed il servizio Apple Arcade.Stando ad alcunipubblicati sul PS Blog, il titolo girerà a 60 FPS su PS5, inoltre gli sviluppatori affermano:"Ogni angolo dell'enorme open world è stato realizzato a mano, al fine di fornire un'esperienza esplorativa molto appagante."Leggi altro...

