zazoomblog : Recovery: fonti Ue molto probabile slittamento accordo - #Recovery: #fonti #molto #probabile - pa_tere : RT @ansaeuropa: .@GiuseppeConteIT, 'l'Italia non permetterà il rinvio'. #Merkel, 'C'è ancora da lavorare ma resto ottimista'. https://t.co… - RobertoZucchi11 : Recovery Fund, fonti Ue: accordo verso slittamento a novembre - Notiziedi_it : Recovery Fund, fonti Ue: accordo verso slittamento a novembre - AgtAlesii : RT @ansaeuropa: .@GiuseppeConteIT, 'l'Italia non permetterà il rinvio'. #Merkel, 'C'è ancora da lavorare ma resto ottimista'. https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fonti

La Gazzetta del Mezzogiorno

BRUXELLES - La presidenza tedesca della Ue puntava ad un accordo definitivo sul Recovery fund a metà ottobre, "ma molto probabilmente non si riuscirà a fare perché le discussioni con il Parlamento" su ...Al Consiglio Ue i leader travolti dalla nuova emergenza. L'aumento dei contagi tiene banco nei bilaterali, shock per Trump, preoccupazione per l'uso politico del virus in patria. Ma Conte teme che gli ...