Pagelle Fiorentina-Sampdoria 1-2: voti e tabellino Serie A 2020/2021 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Fiorentina-Sampdoria 1-2, match valevole per l’anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I blucerchiati sbancano l’Artemio Franchi grazie a Quagliarella e Verre. Inutile il momentaneo pareggio di Vlahovic. Nel finale Chiesa colpisce un palo e saluta i tifosi fiorentini con l’amaro in bocca. Di seguito le Pagelle e il tabellino del match: GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 7, Ceccherini 4.5, Caceres 5; Chiesa 6.5, Bonaventura 6.5, Amrabat 5 (41’ st Saponara sv), Castrovilli 6 (37’ st Duncan sv), Biraghi 6; Kouamé 5 (13’ st Cutrone 6), Vlahovic ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di1-2, match valevole per l’anticipo della terza giornata del campionato di. I blucerchiati sbancano l’Artemio Franchi grazie a Quagliarella e Verre. Inutile il momentaneo pareggio di Vlahovic. Nel finale Chiesa colpisce un palo e saluta i tifosi fiorentini con l’amaro in bocca. Di seguito lee ildel match: GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH(3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 7, Ceccherini 4.5, Caceres 5; Chiesa 6.5, Bonaventura 6.5, Amrabat 5 (41’ st Saponara sv), Castrovilli 6 (37’ st Duncan sv), Biraghi 6; Kouamé 5 (13’ st Cutrone 6), Vlahovic ...

Fantacalcio : Fiorentina-Sampdoria 1-2: tabellino, voti, assist e pagelle per il #fantacalcio - sportface2016 : Pagelle #FiorentinaSampdoria 1-2: voti e tabellino #SerieA 2020/2021 - clubdoria46 : Le #pagelle di #FiorentinaSampdoria: tutti in piedi per Valerio #Verre - zazoomblog : PAGELLE Fiorentina Sampdoria: TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo - #PAGELLE #Fiorentina #Sampdoria: - Scoglionati : Vista la partita della Fiorentina di venerdi', la trasmissione ritorna questa settimana al giorno tradizionale del… -