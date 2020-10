Maltempo in nord Italia, allerta rossa in Liguria e Veneto (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Regioni del nord messe a dura prova dall’ondata di Maltempo delle ultime ore. A causa della pioggia sono segnalate frane ed esondazioni in Liguria e allerta rossa anche in Veneto dove si sta valutando la possibilità di attivare il Mose a Venezia per proteggere la città dall’acqua alta. “Ho sentito il commissario del Mose Elisabetta Spitz – ha detto il Governatore della Regione Luca Zaia – e so che forse si attiveranno le paratoie”. Secondo quanto comunicato dal Centro Maree del Comune di Venezia, la massima di marea in mare oggi ha fatto registrare i 102 centimetri. La previsione per domani è di 135 centimetri per le 12.05, un dato che potrebbe farebbe scattare per la prima volta la procedura d’emergenza ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Regioni delmesse a dura prova dall’ondata didelle ultime ore. A causa della pioggia sono segnalate frane ed esondazioni inanche indove si sta valutando la possibilità di attivare il Mose a Venezia per proteggere la città dall’acqua alta. “Ho sentito il commissario del Mose Elisabetta Spitz – ha detto il Governatore della Regione Luca Zaia – e so che forse si attiveranno le paratoie”. Secondo quanto comunicato dal Centro Maree del Comune di Venezia, la massima di marea in mare oggi ha fatto registrare i 102 centimetri. La previsione per domani è di 135 centimetri per le 12.05, un dato che potrebbe farebbe scattare per la prima volta la procedura d’emergenza ...

