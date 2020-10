M5s | Di Battista | “Qualcuno teme diventi io il capo politico”

Leggi su dire

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – "Io penso che cosi' si andra' verso un indebolimento del M5s e diventera' magari un partito come l'Udeur, buono forse piu' per la gestione di poltrone e di carriere e non e' quello per il quale io ho combattuto". Cosi' Alessandro Di Battista a 'Piazzapulita' su La7. "Fico e Di Maio parlano di gestione collegiale- aggiunge-, e' un po' come tornare ai tempi del direttorio. Ci sono alcune persone che sono sempre state contrarie al capo politico, come Nicola Morra, altre in questo momento spingono per la leadership collegiale perche' c'e' il pericolo che possa diventare, io, questa e' la verita'".