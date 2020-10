Grande Fratello Vip, nuovo outing: clamoroso dopo Gabriel Garko (Di sabato 3 ottobre 2020) Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra gay? Bomba di Tommaso Zorzi: “Io so tutto”. Durante le nomination, l’influencer ha voluto smascherare l’attrice su quanto successo Bomba al Grande Fratello Vip questa sera. Durante la puntata, Alfonso Signorini ha mostrato ai ragazzi il video di quanto accaduto ieri sera. Adua Del Vesco si è sfogata con Matilde … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 3 ottobre 2020)Vip, Massimiliano Morra gay? Bomba di Tommaso Zorzi: “Io so tutto”. Durante le nomination, l’influencer ha voluto smascherare l’attrice su quanto successo Bomba alVip questa sera. Durante la puntata, Alfonso Signorini ha mostrato ai ragazzi il video di quanto accaduto ieri sera. Adua Del Vesco si è sfogata con Matilde … L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : ... ragazzi... ma quanto vi piace spettegolare? Inutile nascondersi, Grande Fratello sente e vede tutto. ?? #GFVIP - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - danielepasotti3 : RT @peularis: 'ALFONSO TI AVVISO CHE STAI PER GODERE COME UN RICCIO. NOMINO ADUA PERCHÉ HA DETTO PURE A ME CHE MASSIMILIANO ERA GAY' TOMMA… - Crawlingmyskin : RT @ToniaPeluso: Se Adua avesse messo la metà dell’impegno nel recitare nelle fiction come ora al Grande Fratello sarebbe tra le prime diec… -