Francia sempre più nella morsa del Covid: nuovo picco di positivi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono circa 14mila i nuovi casi di contagio riscontrati in Francia nel bollettino di ieri. 63 i decessi registrati, ma preoccupa il tasso di positività, che resta stabile al 7,6%. Si fa sempre più preoccupante la situazione del Coronavirus in Francia. Nonostante gli appelli da parte del presidente Macron e degli esponenti del Governo, i … L'articolo Francia sempre più nella morsa del Covid: nuovo picco di positivi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono circa 14mila i nuovi casi di contagio riscontrati innel bollettino di ieri. 63 i decessi registrati, ma preoccupa il tasso dità, che resta stabile al 7,6%. Si fapiù preoccupante la situazione del Coronavirus in. Nonostante gli appelli da parte del presidente Macron e degli esponenti del Governo, i … L'articolopiùdeldiproviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : Sono 13.970 i nuovi casi di positività al #Coronavirus in #Francia nelle ultime 24 ore, secondo la Sanità pubblica… - matteosalvinimi : ... una nave Ong diretta a Marsiglia dopo le proteste della Francia. Rendiamoci conto di dove siamo arrivati: ogni… - marcuspascal1 : @AndFranchini @valy_s @nieddupierpaolo @whenredisblack Se ci pensi bene anche qui in Europa siamo in dittatura dive… - smilypapiking : RT @MMmarco0: 'Per ogni 10 malati covid ricoverati in terapia intensiva, almeno tre hanno meno di 65 anni' - Olivier Veran Ministro della s… - crlggg : RT @MMmarco0: 'Per ogni 10 malati covid ricoverati in terapia intensiva, almeno tre hanno meno di 65 anni' - Olivier Veran Ministro della s… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia sempre La Francia sempre più fuori controllo, oltre 8.000 casi e 85 morti Globalist.it Presto gli sportelli bancomat potrebbero non esistere più

La Redazione di ProiezionidiBorsa ha più volte trattato le limitazioni all’uso del denaro contante imposte dal Governo. La normativa, infatti, impedisce ...

Le migliori ski area trasfrontaliere, sciare in due nazioni con uno skipass

La Alpi sono condivise da cinque nazioni: Slovenia, Austria, Germania, Liechtenstein, Italia, Svizzera e Francia. E lo sci non conosce frontiere, tanti sono infatti i casi di stazioni sciistiche che, ...

La Redazione di ProiezionidiBorsa ha più volte trattato le limitazioni all’uso del denaro contante imposte dal Governo. La normativa, infatti, impedisce ...La Alpi sono condivise da cinque nazioni: Slovenia, Austria, Germania, Liechtenstein, Italia, Svizzera e Francia. E lo sci non conosce frontiere, tanti sono infatti i casi di stazioni sciistiche che, ...