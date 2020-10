**Coronavirus: Salvini, 'prudenti ma mai terrorizzati, di distanza e di paura si muore'** (Di venerdì 2 ottobre 2020) Catania, 2 ott. (Adnkronos) - Sul coronavirus "prudenti ma mai terrorizzati, non abituiamoci alla chiusura, alla distanza e alla paura, perchè di distanza e di paura si muore". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Catania da Maria Giovanna Maglie. Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Catania, 2 ott. (Adnkronos) - Sul coronavirus "ma mai, non abituiamoci alla chiusura, allae alla, perchè die disi". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, intervistato a Catania da Maria Giovanna Maglie.

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI A VOGHERA: 'IO COL COVID? GUFATE PURE', IL VIDEO-TRIPUDIO IN PIAZZA - LegaSalvini : BRAVISSIMO CAPITANO! - Natachou38 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie alt… - Matteo48400128 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie alt… -