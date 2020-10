**Aborto: Meloni, 'da Regione Piemonte scelta coraggiosa e di buon senso'** (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - La circolare della Regione Piemonte sull'aborto farmacologico è una scelta coraggiosa e di buon senso, che rispetta pienamente il dettato della legge 194. Sono felice che a portarla avanti, con determinazione e competenza, sia stata Fratelli d'Italia e che su questo tema il centrodestra abbia trovato una sintesi". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "Bene -aggiunge- il divieto di somministrazione della pillola RU486 nei consultori e l'attivazione di sportelli informativi negli ospedali per difendere la vita nascente e aiutare la maternità difficile. Fratelli d'Italia continua a contestare le nuove linee guida ministeriali e a chiedere al ministro Speranza di ritirarle, perché è un ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - La circolare dellasull'aborto farmacologico è unae di, che rispetta pienamente il dettato della legge 194. Sono felice che a portarla avanti, con determinazione e competenza, sia stata Fratelli d'Italia e che su questo tema il centrodestra abbia trovato una sintesi". Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia. "Bene -aggiunge- il divieto di somministrazione della pillola RU486 nei consultori e l'attivazione di sportelli informativi negli ospedali per difendere la vita nascente e aiutare la maternità difficile. Fratelli d'Italia continua a contestare le nuove linee guida ministeriali e a chiedere al ministro Speranza di ritirarle, perché è un ...

