Venezia | torna l’incubo alta marea | sabato il Mose potrebbe salvare la città

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020)l’incubo dell’. L’arrivo dell’autunno porta con sé l’allerta pioggia, era solo questione di tempo prima che il problema si ripresentasse. E’ prevista proprio per questo weekend una mareggiata. Sono previsti due picchi uno il 2 ottobre a mezzogiorno e l’altro, sempre alla stessa ora, il 3 ottobre.3 ottobreessere necessario attivare il sistemaper proteggereda unamolto sostenuta: per la prima volta le dighe entrerebbero in funzione in una condizione di necessità “reale”, arginando lae limitando il livello dell’acquain città. Leggi anche –> ...