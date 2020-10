Riforme | ecco il piano del Pd Zingaretti | “Soglia del 5 per cento non si discute”

Leggi su dire

(Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – “Io credo che la soglia del 5 per cento sia una soglia non discutibile, ma per un problema semplice: il 5 per cento e’ figlio di molti mesi di confronto politico. Non e’ messo a caso, non e’ un numero figlio della casualita’. E’ una delle condizioni per il Pd per poter andare avanti”. Cosi’ il segretario del Pd Nicola Zingaretti illustrando le misure che dovrebbero completare l’architettura istituzionale dopo il referendum.