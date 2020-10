Riapre il parcheggio Canove: terminati i lavori per una spesa di circa 200 mila euro (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio Canove, a ridosso del complesso di santa Corona, per la completa sostituzione del piano rialzato profondamente ammalorato. Da oggi ... Leggi su vicenzatoday (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sonodi manutenzione straordinaria del, a ridosso del complesso di santa Corona, per la completa sostituzione del piano rialzato profondamente ammalorato. Da oggi ...

ilbassanese : Riapre il parcheggio Canove: terminati i lavori per una spesa di circa 200 mila euro - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Novità in centro: riapre il parcheggio Canove (FOTO) – Resterà ap - oggitreviso : Agribella, riapre il parcheggio interrato in centro città -