Reginella, sequestrato il noto ristorante: sette denunciati per bancarotta fraudolenta (Di giovedì 1 ottobre 2020) bancarotta fraudolenta e falso in bilancio: arrestato imprenditore napoletano 2 luglio 2020 sette persone denunciate per bancarotta fraudolenta. È il risultato di un'operazione del comando provinciale ... Leggi su napolitoday (Di giovedì 1 ottobre 2020)e falso in bilancio: arrestato imprenditore napoletano 2 luglio 2020persone denunciate per. È il risultato di un'operazione del comando provinciale ...

PaoloX68 : RT @Virus1979C: Sequestrato il ristorante Reginella a #Posillipo: bancarotta fraudolenta. Tasse evase per 1,5 milioni - Scisciano : Napoli, Sequestrato il ristorante Reginella a Posillipo: in sette denunciati per bancarotta fraudolenta: Napoli, 1… - MariaAversano1 : RT @Virus1979C: Sequestrato il ristorante Reginella a #Posillipo: bancarotta fraudolenta. Tasse evase per 1,5 milioni - Virus1979C : Sequestrato il ristorante Reginella a #Posillipo: bancarotta fraudolenta. Tasse evase per 1,5 milioni -