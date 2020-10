Morte David Rossi: prossimo varo Commissione inchiesta parlamentare, lo annuncia Mulè (FI) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si tratta di un primo, importante traguardo che rappresenta però soltanto il punto di partenza per la ricerca della verità dovuta alla famiglia di David Rossi e a tutti coloro che coraggiosamente, come i giornalisti de Le Iene, non si sono accontentati di 'verità' ufficiali Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si tratta di un primo, importante traguardo che rappresenta però soltanto il punto di partenza per la ricerca della verità dovuta alla famiglia die a tutti coloro che coraggiosamente, come i giornalisti de Le Iene, non si sono accontentati di 'verità' ufficiali

ilfoglio_it : Internet è un terreno fertile per i vigilantes ideologici. “Puoi distruggere le persone senza conoscerle”. Il libro… - FirenzePost : Morte David Rossi: prossimo varo Commissione inchiesta parlamentare, lo annuncia Mulè (FI) - mittdolcino : RT @vocedelpatriota: Morte David Rossi: Rizzetto (FdI), avanti veloci per l’istituzione della commissione di inchiesta - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Morte David Rossi: Rizzetto (FdI), avanti veloci per l’istituzione della commissione di inchiesta - FratellidItalia : RT @FrancescoLollo1: Grande soddisfazione per la calendarizzazione della proposta di legge del nostro @w_rizzetto sull'istituzione di una c… -