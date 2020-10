«Meghan Markle e Lady Diana, due combattenti nella royal family» (Di giovedì 1 ottobre 2020) «I parallelismi tra Meghan Markle e Diana Spencer si scrivono da soli». Parola dello sceneggiatore Peter Morgan, uno che di scrittura se ne intende: il creatore di «The Crown», infatti, ha parlato con Vanity Fair UK della quarta stagione della celebre serie, in cui si appresta ad entrare Emma Corrin nei panni proprio di Lady D: «È stato un personaggio straordinario, rivoluzionario, una versione british di Eva Perón». Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 ottobre 2020) «I parallelismi tra Meghan Markle e Diana Spencer si scrivono da soli». Parola dello sceneggiatore Peter Morgan, uno che di scrittura se ne intende: il creatore di «The Crown», infatti, ha parlato con Vanity Fair UK della quarta stagione della celebre serie, in cui si appresta ad entrare Emma Corrin nei panni proprio di Lady D: «È stato un personaggio straordinario, rivoluzionario, una versione british di Eva Perón».

