Mattarella | “L’esempio degli anziani è un patrimonio straordinario che non dobbiamo disperdere”

Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata Internazionale delle persone anziane.

Giornata Internazionale delle persone anziane, il messaggio di Mattarella

"La Giornata Internazionale delle persone anziane compie trent'anni. È stata deliberata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per porre all'attenzione degli Stati e delle pubbliche opinioni il tema dell'invecchiamento della popolazione, con le necessità di assistenza e di cura che esso porta con sé, ma anche con tutte le potenzialità che le generazioni più mature possono esprimere in favore della ..."

