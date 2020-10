Il cimitero dei feti | in Italia non c’è pace per chi sceglie di abortire in pace

Leggi su wired

(Di giovedì 1 ottobre 2020) In modo del tutto casuale, una donna ha scoperto che alFlaminio di Roma c’è una croce con sopra il suo nome. Lei ovviamente è viva, quel memoriale serve invece a ricordare il frutto del suo aborto terapeutico che ha subito diversi mesi fa. Non è l’unica croce, ce ne sono circa 150 nella stessa area e sono tutte accomunate da una caratteristica: le donne cui è riportato il nome non ne sanno nulla. A denunciare la cosa è stata su Facebook Marta Loi. Dopo di lei stanno arrivando testimonianze di altre donne. Sono sconvolte e arrabbiate, perché in un colpo solo hanno subito una coltellata ai loro diritti sanitari, alle loro scelte personali ma anche e soprattutto alla loro privacy. Come hanno raccontato, al momento della pratica in ospedale hanno firmato un modulo in cui si acconsente a demandare lo smaltimento ...