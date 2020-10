Grande Fratello Vip 5, anticipazioni oggi, puntata 1 ottobre 2020 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata e tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 16:10 con il daytime. Grande Fratello Vip 5: le anticipazioni del daytime del 1 ottobre 2020 Stando alle notizie pubblicate sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip 5 nelle ultime 24 ore, nel daytime di oggi, dopo un 'pernottamento' nel cucurio Tommaso Zorzi, Massimiliano Morra e Myriam Catania torneranno nella casa con il resto del gruppo.Continua ad essere forte il feeling tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. 01 ottobre 2020 13:33. Leggi su blogo (Di giovedì 1 ottobre 2020)Vip 5 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata e tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 16:10 con il daytime.Vip 5: ledel daytime del 1Stando alle notizie pubblicate sul sito ufficiale delVip 5 nelle ultime 24 ore, nel daytime di, dopo un 'pernottamento' nel cucurio Tommaso Zorzi, Massimiliano Morra e Myriam Catania torneranno nella casa con il resto del gruppo.Continua ad essere forte il feeling tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. 0113:33.

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #29settembre 1901; nasce a Roma il nostro celebre Fratello #EnricoFermi, premio Nobel per la Fisica, i… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - zerowidee : diapositiva di s4inato che da settimane tenta di entrare nella casa del grande fratello per un confronto con zorzi… - SW4YSIS : RT @trashousedotcom: #GFVIP Tommaso: GRANDE FRATELLO VEDETE DI SPEGNERE LE LUCI SENNÒ INIZIO A PARLARE DI DOPPIA PENETRAZIONE GF: *niente*… -