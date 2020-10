Gemma Galgani scalata impossibile | Salita ripida verso l’amore a Uomini e Donne (Di giovedì 1 ottobre 2020) E’ a Uomini e Donne da oltre dieci anni, eppure Gemma Galgani non si ferma nella sua scalata apparentemente impossibile verso l’amore. Anche fuori dal talk show dei sentimenti, la dama di Torino sorprende continuamente i suoi follower. Poche ore fa, ad esempio, Gemma Galgani ha condiviso una storia su Instagram in cui si cimenta con un’arrampicata su una parete attrezzata. Potrebbe essere uno sport estremo per una dama come lei, la quale, ormai, ha superato le settanta primavere? Nient’affatto. Gemma Galgani appare sorridente, atletica e determinata a scalare la parete, imbracata di tutto punto. Proprio come le accade nello studio di Uomini e ... Leggi su giornal (Di giovedì 1 ottobre 2020) E’ ada oltre dieci anni, eppurenon si ferma nella suaapparentementel’amore. Anche fuori dal talk show dei sentimenti, la dama di Torino sorprende continuamente i suoi follower. Poche ore fa, ad esempio,ha condiviso una storia su Instagram in cui si cimenta con un’arrampicata su una parete attrezzata. Potrebbe essere uno sport estremo per una dama come lei, la quale, ormai, ha superato le settanta primavere? Nient’affatto.appare sorridente, atletica e determinata a scalare la parete, imbracata di tutto punto. Proprio come le accade nello studio die ...

