Fiorentina-Sampdoria, i convocati di Iachini: fuori Pulgar (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sono addirittura 28 i giocatori convocati da Beppe Iachini per Fiorentina-Sampdoria, anticipo della terza giornata della Serie A 2020/2021. Il tecnico viola deve fare ancora a meno di Pulgar, alle prese con il recupero dal Covid, ma ritrova Pezzella in difesa. Presenti anche Ribery e Chiesa, assoluti protagonisti nella sfortunata trasferta in casa dell’Inter. Di seguito l’elenco completo dei convocati. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano. Difensori: Biraghi, Caceres, Ceccherini, Dalle Mura, Igor, Dutu, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Borja Valero, Castrovilli, Duncan, Montiel, Saponara. Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic. Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sono addirittura 28 i giocatorida Beppeper, anticipo della terza giornata della Serie A 2020/2021. Il tecnico viola deve fare ancora a meno di, alle prese con il recupero dal Covid, ma ritrova Pezzella in difesa. Presenti anche Ribery e Chiesa, assoluti protagonisti nella sfortunata trasferta in casa dell’Inter. Di seguito l’elenco completo dei. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano. Difensori: Biraghi, Caceres, Ceccherini, Dalle Mura, Igor, Dutu, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Borja Valero, Castrovilli, Duncan, Montiel, Saponara. Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic.

