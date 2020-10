Fedez, il tenero annuncio con Leone su Instagram: “La famiglia si allarga” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chiara Ferragni e Fedez in attesa del loro secondo figlio. L’annuncio ufficiale sui loro canali Instagram: “La famiglia si allarga”. Chiara Ferragni è ancora in dolce attesa. L’influencer e Fedez hanno ufficializzato questa tenera e dolce notizia sui loro canali social. Il tutto è avvenuto attraverso uno stupendo post che ritrae il loro primo figlio … L'articolo Fedez, il tenero annuncio con Leone su Instagram: “La famiglia si allarga” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chiara Ferragni ein attesa del loro secondo figlio. L’ufficiale sui loro canali: “Lasi allarga”. Chiara Ferragni è ancora in dolce attesa. L’influencer ehanno ufficializzato questa tenera e dolce notizia sui loro canali social. Il tutto è avvenuto attraverso uno stupendo post che ritrae il loro primo figlio … L'articolo, ilconsu: “Lasi allarga” NewNotizie.it.

Veeero1998 : @Fedez Non potevate comunicarlo con un modo migliore, davvero troppo tenero Leo con in mano l'ecografia. ?? Auguroni! - VicolodelleNews : #ChiaraFerragni e #Fedez annunciano con questo tenero scatto di #leone che aspettano il secondo figlio ?????? Auguri… - cercounnome : chiara ferragni e fedez aspettano un bambino e io sono felicissima come se stessi parlando del figlio di mio fratel… -