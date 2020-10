Coronavirus | Magrini Aifa | “Con anticorpi clonati da ex pazienti potenziale cura destinata a tutti i positivi I primi test entro novembre”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 ottobre 2020) In un laboratorio di Shanghai un gruppo di ricercatori ha isolato 381 nanospecifici contro Covid-19, prodotti da quattro cammelli immunizzati con una piccola porzione della proteina spike di Sars-Cov2 (quella che forma le “punte” della corona del virus ed è responsabile dell’ingresso nelle cellule umane). I nanosono dei frammenti diche si formano nei camelidi, cioè la famiglia di cammelli e lama. Il più potente di quelli selezionati nello studio è stato poi riprodotto su larga scala e secondo i ricercatori potrebbe essere utilizzato tramite inalazione, quindi come uno spray nasale qualsiasi, per prevenire o sconfiggere Covid 19. La ricerca è stata pubblicata su Biorxiv, un archivio online di articoli scientifici non ancora sottoposti a revisione ...