Come riconoscere una banconota falsa e a chi consegnarla (Di giovedì 1 ottobre 2020) La banconota falsa è l’incubo di chi, quotidianamente, compie transazioni economiche e spostamenti di denaro. Pensiamo ad esempio ai commercianti ed ai cassieri dei supermercati, ma pensiamo anche al comune cittadino che va a fare la spesa e per disattenzione o distrazione, al momento di ottenere il resto, non fa caso al fatto che la banconota è contraffatta. Qui di seguito vogliamo dare qualche utile indicazione da seguire per capire Come riconoscere una banconota falsa e non restare quindi vittima di qualche raggiro in materia di soldi. Ricordiamo altresì che oggigiorno la contraffazione di monete (specialmente quelle da 1 e 2 euro) e banconote (specialmente quelle da 50 e 20 euro) resta assai diffusa anche in Italia, nonostante ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 1 ottobre 2020) Laè l’incubo di chi, quotidianamente, compie transazioni economiche e spostamenti di denaro. Pensiamo ad esempio ai commercianti ed ai cassieri dei supermercati, ma pensiamo anche al comune cittadino che va a fare la spesa e per disattenzione o distrazione, al momento di ottenere il resto, non fa caso al fatto che laè contraffatta. Qui di seguito vogliamo dare qualche utile indicazione da seguire per capireunae non restare quindi vittima di qualche raggiro in materia di soldi. Ricordiamo altresì che oggigiorno la contraffazione di monete (specialmente quelle da 1 e 2 euro) e banconote (specialmente quelle da 50 e 20 euro) resta assai diffusa anche in Italia, nonostante ...

capuanogio : “Come ti chiami?”. Riconoscere un supermercato e un cocomero, immaginare una città e parlare della famiglia e del s… - DantiNicola : Lo abbiamo detto tanto, chiaro e forte in questi giorni: chiunque abbia a cuore i valori di democrazia e di libertà… - fmdigitale : RT @JanssenITA: Con la campagna ???? ?????????????????????? ?????? ???? ?????????????????? ?? ???????????? vogliamo raggiungere in un anno 1,5 milioni di malati e oltre 4 mi… - Gabry_Pro : @iamexemi @violet6femme @Hygbor Non è sbagliata. Ci sono solo delle ellissi, come in qualsiasi titolo di giornale.… - PrincipessaDemo : RT @brontienne: Dalle espressioni (ho visto DEK2 in V.O. quindi mi sono affidata alle mie abilità ???? di riconoscere le situazioni) e le sce… -

Ultime Notizie dalla rete : Come riconoscere Come riconoscere i Gratta e Vinci vincenti Proiezioni di Borsa Nagorno-Karabakh, l'Iran: "Crediamo che la fine dell'occupazione garantirà la stabilità nel

“Riteniamo inoltre che la controversia tra i due vicini, la Repubblica dell'Azerbaigian e la Repubblica di Armenia, debba avere una risoluzione pacifica. Pertanto, Iran, Turchia e Russia possono aiuta ...

Il «catfight» come nuovo format della democrazia

O l’importanza del grande evento in diretta tv come strumento per «parlare agli indecisi ... E Trump ha messo in chiaro che non è disposto a riconoscere l’eventuale sconfitta, anzi, è pronto a ...

Sanità: in Italia esercitano 77.500 professionisti di origine straniera e 2.500 in attesa di riconoscimento

Siamo preoccupati per l'assenza di risposte politiche riguardo le problematiche dei professionisti di origine straniera, un esercito di professionisti purtroppo invisibili per qualcuno ...

“Riteniamo inoltre che la controversia tra i due vicini, la Repubblica dell'Azerbaigian e la Repubblica di Armenia, debba avere una risoluzione pacifica. Pertanto, Iran, Turchia e Russia possono aiuta ...O l’importanza del grande evento in diretta tv come strumento per «parlare agli indecisi ... E Trump ha messo in chiaro che non è disposto a riconoscere l’eventuale sconfitta, anzi, è pronto a ...Siamo preoccupati per l'assenza di risposte politiche riguardo le problematiche dei professionisti di origine straniera, un esercito di professionisti purtroppo invisibili per qualcuno ...