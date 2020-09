Supercoppa di Germania, continua a vincere il Bayern: 3-2 al Dortmund (Di mercoledì 30 settembre 2020) continua a vincere il Bayern Monaco che sembra una macchina da guerra con il quinto trofeo stagionale messo in cassaforte. 3-2 per i bavaresi il risultato finale all’Allianz Arena nella Supercoppa di Germania vinta contro il Borussia Dortmund. Nel primo tempo doppio vantaggio per il Bayern con Tolisso e di Muller, poi il pari giallonero con Brandt e Haaland. Nel finale il gol di Kimmich ha messo in cassaforte il match con tanto di Supercoppa. Trophy-lifting experts #Mission5 #Supercup2020 #MiaSanMia pic.twitter.com/wXVjDrJZwB — FC Bayern English (@FCBayernEN) September 30, 2020 Foto: Bayern twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 settembre 2020)ilMonaco che sembra una macchina da guerra con il quinto trofeo stagionale messo in cassaforte. 3-2 per i bavaresi il risultato finale all’Allianz Arena nelladivinta contro il Borussia. Nel primo tempo doppio vantaggio per ilcon Tolisso e di Muller, poi il pari giallonero con Brandt e Haaland. Nel finale il gol di Kimmich ha messo in cassaforte il match con tanto di. Trophy-lifting experts #Mission5 #Supercup2020 #MiaSanMia pic.twitter.com/wXVjDrJZwB — FCEnglish (@FCEN) September 30, 2020 Foto:twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

