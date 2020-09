Roberta Ragusa: Antonio Logli si sposa, la figlia: “Sono felice” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alessia Logli è la figlia 19enne di Antonio Logli e Roberta Ragusa. Ospite a Live – Non è la D’Urso, la giovane ha parlato del matrimonio tra sua padre e Sara Calzolaio: “Sono felice, perché se mio babbo è felice io lo sono per lui”. Alessia ha accettato il grande passo da parte del padre e della sua compagna 37enne. Ricordiamo come, inizialmente, Sara Calzolaio fosse l’amante di Antonio Logli, quando Roberta Ragusa era ancora viva. In seguito alla scomparsa, la donna è andata a vivere con lui e i suoi figli. Alessia nel salotto di Barbara D’Urso si è raccontata a 360 gradi. Roberta Ragusa: ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alessiaè la19enne di. Ospite a Live – Non è la D’Urso, la giovane ha parlato del matrimonio tra sua padre e Sara Calzolaio: “Sono felice, perché se mio babbo è felice io lo sono per lui”. Alessia ha accettato il grande passo da parte del padre e della sua compagna 37enne. Ricordiamo come, inizialmente, Sara Calzolaio fosse l’amante di, quandoera ancora viva. In seguito alla scomparsa, la donna è andata a vivere con lui e i suoi figli. Alessia nel salotto di Barbara D’Urso si è raccontata a 360 gradi.: ...

RobertaBruzzone : RT @AvvDBocciolini: Sul Settimanale “Giallo” in edicola vi spiego perché,al contrario di quanto scritto e detto da molti, Antonio Logli,con… - anna30048679 : RT @AvvDBocciolini: Sul Settimanale “Giallo” in edicola vi spiego perché,al contrario di quanto scritto e detto da molti, Antonio Logli,con… - GioScience : RT @AvvDBocciolini: Sul Settimanale “Giallo” in edicola vi spiego perché,al contrario di quanto scritto e detto da molti, Antonio Logli,con… - AvvDBocciolini : Sul Settimanale “Giallo” in edicola vi spiego perché,al contrario di quanto scritto e detto da molti, Antonio Logli… - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: La figlia di Roberta Ragusa si racconta a Live #noneladurso -