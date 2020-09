Napoli – Milik all’ultima spiaggia: spunta l’ipotesi di rinnovo annuale e prestito (Di mercoledì 30 settembre 2020) Arkadiuz Milik continua a rimanere un grandissimo caso in quel di Napoli. Escluso dal progetto tecnico azzurro sin dall’inizio dell’estate, l’attaccante polacco non è ancora riuscito a trovare sistemazione. Prima Juventus, poi Roma, tutte mete che sembravano vicinissime e che poi sono sfumate nel nulla. Ora sulle sue tracce rimane qualche flebile interesse dalla Premier … L'articolo Napoli – Milik all’ultima spiaggia: spunta l’ipotesi di rinnovo annuale e prestito Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Arkadiuzcontinua a rimanere un grandissimo caso in quel di. Escluso dal progetto tecnico azzurro sin dall’inizio dell’estate, l’attaccante polacco non è ancora riuscito a trovare sistemazione. Prima Juventus, poi Roma, tutte mete che sembravano vicinissime e che poi sono sfumate nel nulla. Ora sulle sue tracce rimane qualche flebile interesse dalla Premier … L'articoloall’ultimal’ipotesi di

mirkocalemme : #Roma e #Napoli hanno tentato di riaprire in extremis l'affare #Dzeko - #Milik, ma la #Juventus ha scelto #Morata :… - DiMarzio : #Napoli, per #Milik timido interesse dell'#Everton - mirkocalemme : #Milik, positiva la prima riunione a Milano col #Tottenham. Da domani nuovi contatti che coinvolgeranno #Levy e… - acerracido : BOOM! Il #Napoli si fionda su #Khedira! La #juve chiede 90 milioni senza bonus, i #partenopei offrono #Koulibaly e… - CampoFattore : #Napoli, il #PSG ci prova per #Milik -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Milik Calciomercato Napoli, Milik e Hysaj in uscita: le ultime news sulle cessioni Sport Fanpage Calciomercato Napoli: Kalidou Koulibaly ancora in bilico, per Arkadiusz Milik c’è solo l’Everton

Il Napoli riflette ancora sul futuro di Kalidou Koulibaly. Secondo Tuttosport la società azzurra sarebbe combattuta nel caso di offerta da 75 milioni di Euro da parte di Paris Saint-Germain o da altri ...

Scarnecchia: “La Fiorentina ci stava provando per Milik, adesso le opzioni per il polacco sono due”

L’ex calciatore del Napoli Roberto Scarnecchia ha parlato a Radio Sportiva, parlando anche dell’interesse della Fiorentina per l’attaccante polacco Arkadiusz Milik. Queste le sue parole: “In questi gi ...

Il Napoli riflette ancora sul futuro di Kalidou Koulibaly. Secondo Tuttosport la società azzurra sarebbe combattuta nel caso di offerta da 75 milioni di Euro da parte di Paris Saint-Germain o da altri ...L’ex calciatore del Napoli Roberto Scarnecchia ha parlato a Radio Sportiva, parlando anche dell’interesse della Fiorentina per l’attaccante polacco Arkadiusz Milik. Queste le sue parole: “In questi gi ...