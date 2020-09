Lapo a Brera scommette su Milano

Affaritaliani : Italian Independent: nuovo spazio a Brera -

Ultime Notizie dalla rete : Lapo Brera

E in via Fiori Chiari, fra botteghe e ristoranti frequentati da calciatori, ecco spuntare alle 11.30 Lapo Elkann, che da sempre ha Milano nel cuore per la promozione di tutti i suoi marchi di ...Italia Independent mette su casa a Milano. Il marchio di Lapo Elkann ha un nuovissimo monomarca nel cuore di Brera, in via Fiori Chiari, a due passi dalla Pinacoteca. Spazio italianissimo, come Lapo v ...