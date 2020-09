Lampedusa | scontro tra peschereccio e Guardia di Finanza | le ultime

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La Procura di Agrigento ha deciso aprire un’inchiesta per comprendere meglio loa fuoco tra une una motovedetta delladi. La procura di Agrigento, nella persone del procuratore Aggiunto Salvatore Vella, ha aperto ufficialmente un’inchiesta per indagare su quanto successo a. È accaduto infatti che una motovedetta della… L'articolo proviene da .

Il Fatto Quotidiano

Prima gli spari in aria, per diversi secondi, poi lo scontro. E, infine, l’abbordaggio. È durato ore l’inseguimento in acque internazionali della Guardia di finanza nei confronti di un peschereccio tu ...Una unità della Guardia di finanza ha aperto il fuoco contro un peschereccio tunisino che non s'è fermato all'Alt e che, tentando di scappare, ha speronato una motovedetta.