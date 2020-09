Irpinia | Forestali in azione | il bilancio dei controlli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare: i Carabinieri della StForestale di Mirabella Eclano hanno: deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino una coppia che, in agro del comune di Gesualdo, trasportava con un veicolo inidoneo, rifiuti speciali non pericolosi (materiale in legno, ferro, pezzi di veicoli, sacchi di rifiuti solidi urbani non differenziati), in assenza di autorizz. Veicolo e rifiuti sottoposti a sequestro; elevato una sanzione amministrativa di 516 euro a carico di un 30enne della provincia di Salerno in quanto, a seguito di un controllo avvenuto in Gesualdo sulla SS 303, ...