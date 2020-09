Games with Gold ottobre 2020: i giochi gratuiti per Xbox (Di mercoledì 30 settembre 2020) Microsoft ha svelato i titoli in promozione per i Games with Gold di ottobre 2020 giocabili gratuitamente dagli abbonati Xbox Live Gold Per il mese di ottobre, i membri di Xbox Live Gold riceveranno quattro nuovi giochi gratuiti. Due su Xbox One e due su Xbox 360, è possibile giocare entrambi i titoli Xbox 360 su Xbox One. Slayaway Camp: Butcher’s Cut (One), dall’1 al 30 ottobre Sphinx and the Cursed Mummy (360/One), dall’1 al 15 ottobre Maid of Sker (One), dal 16 ottobre al 15 novembre Costume Quest (360/One), dal 16 al 31 ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 30 settembre 2020) Microsoft ha svelato i titoli in promozione per idigiocabili gratuitamente dagli abbonatiLivePer il mese di, i membri diLivericeveranno quattro nuovi. Due suOne e due su360, è possibile giocare entrambi i titoli360 suOne. Slayaway Camp: Butcher’s Cut (One), dall’1 al 30Sphinx and the Cursed Mummy (360/One), dall’1 al 15Maid of Sker (One), dal 16al 15 novembre Costume Quest (360/One), dal 16 al 31 ...

