Esordio in commedia per Andrea Delogu

(Di mercoledì 30 settembre 2020) di Francesco Gallo,, ANSA, - ROMA, 30 SET - 'Divorzio a Las Vegas', è unaromantica e 'leggera leggera' proprio come il suo titolo. In sala dall'8 ottobre con 01 in circa 300 copie, il film ...

comingsoonit : @andreadelogu, la popolare conduttrice di radio e televisione alla sua prima esperienza cinematografica nella comme… - comingsoonit : Non manca la personalità a #PietroCastellitto, lo dimostrano i suoi ruoli da attore e ancor di più il suo esordio a… - Screenweek : @medusa_film ha diffuso il trailer di #LockdownAllItaliana commedia scritta e diretta da #EnricoVanzina che fa il s… - Italiaefriends : 'Arte Cultura Attualità Korea Film Fest Cinema La Compagnia Giovedì 24 settembre 2020 “Exit” Il lungometraggio d’e… -

Ultime Notizie dalla rete : Esordio commedia

Agenzia ANSA

(di Francesco Gallo) (ANSA) – ROMA, 30 SET – ‘Divorzio a Las Vegas’, è una commedia romantica e ‘leggera leggera’ proprio come il suo titolo. In sala dall’8 ottobre con 01 in circa 300 copie, il film ...ROMA - ' Divorzio a Las Vegas ', è una commedia romantica e ' leggera leggera ' proprio come il suo titolo. In sala dall'8 ottobre con 01 in circa 300 copie, il film segna il debutto sul grande scherm ...