Coppa Italia, Padova passa a Frosinone, Pescara ok ai rigori con i dilettanti del Notaresco (Di mercoledì 30 settembre 2020) Giornata ricca di partite per il secondo turno di Coppa Italia. Nel pomeriggio ottimo exploit del Padova che ha battuto in trasferta il Frosinone di Nesta, rimasto in B dopo la sconfitta in finale con lo Spezia negli ultimi playoff. Il gol di Tabanelli al 19' illude il Frosinone che subisce le reti di Della Latta (doppietta al 21' e al 43') e Soleri (34'). Nel prossimo turno la squadra di Mandorlini affronterà la Fiorentina. Sofferta qualificazione del Pescara che solo dopo i calci di rigore ha eliminato il Notaresco. All’Adriatico, la squadra di Oddo, in formazione “sperimentale”, non va oltre l’1-1 nei 90 minuti regolamentari contro la squadra teramana di Serie D. Il vantaggio biancazzurro, ottenuto grazie a Riccardi al 25’, viene ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020) Giornata ricca di partite per il secondo turno di. Nel pomeriggio ottimo exploit delche ha battuto in trasferta ildi Nesta, rimasto in B dopo la sconfitta in finale con lo Spezia negli ultimi playoff. Il gol di Tabanelli al 19' illude ilche subisce le reti di Della Latta (doppietta al 21' e al 43') e Soleri (34'). Nel prossimo turno la squadra di Mandorlini affronterà la Fiorentina. Sofferta qualificazione delche solo dopo i calci di rigore ha eliminato il. All’Adriatico, la squadra di Oddo, in formazione “sperimentale”, non va oltre l’1-1 nei 90 minuti regolamentari contro la squadra teramana di Serie D. Il vantaggio biancazzurro, ottenuto grazie a Riccardi al 25’, viene ...

Reggina_1914 : NEXT STOP: @BfcOfficialPage ?? FULL TIME ? #RgiTer 1-0, il tabellino della gara: - OfficialSSLazio : ?? Coppa Italia 1958 6??2?? anni fa, il primo trofeo de #LaPrimaSquadraDellaCapitale! #CMonEagles ?? - OptaPaolo : 18 - Lorenzo #Colombo è il più giovane giocatore del #Milan (18 anni e 200 giorni) a trovare il gol in tutte le com… - radioaldebaran : La Virtus Entella batte l'AlbinoLeffe e avanza in Coppa Italia - #Calcio #Chiavari - - 1canalesport : Virtus Entella avanti in Coppa Italia: 2-1 all'Albinoleffe, ora sotto col Pisa -