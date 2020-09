Violante Guidotti a Oggi è un altro giorno | la sua lotta contro la leucemia e la vittoria finale

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 29 settembre 2020) Si racconta in una bella ed emozionante intervista con Serena Bortone,la moglie di Carlo Calenda. Lo fa nella puntata diè unin onda29 settembre 2020 su Rai 1., serena perchè finalmente la malattia si può dire sconfitta,ricorda tutto quello che le è successo negli ultimi tre anni. Dalla scoperta della malattia al dover dire tutto ai tre figli passando per il grandissimo aiuto dato da tutti gli amici che sono stati sempre presentissimi. E poi il grande grazie ai medici, a chi le è stato vicino in quei momenti perchè, come ricorda, solo chi ha vissuto tutto quello che si vive combattendo una, può ...