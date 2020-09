“Smettete di perseguitare gli orsi in Trentino” | attiviste in sciopero della fame per protesta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) “Non sono gliad aver chiesto di essere reintrodotti in Trentino. È stato l’uomo che ha deciso di farlo e all’epoca tutti erano d’accordo, perfino con un referendum. Ma adesso è l’uomo che ha rotto il patto di convivenza. La politica deve restituire dignità e libertà a questi animali. E la Provincia autonoma di Trento deve smetterla con la persecuzione”. Stefania Sbarra e Barbara Nosari sono dueper i diritti animali, un impegno che dura da molti anni. La prima è divulgatrice di cucina, in Valtellina, la seconda ingegnere. Dal 21 settembre sono in. Si idratano con acqua e tisane. Nient’altro. Una forma die sensibilizzazione per quello che sta avvenendo in Trentino, ...