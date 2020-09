Roma, incidente sulla Tangenziale: galleria chiusa, traffico in tilt (Di martedì 29 settembre 2020) Un incidente tra due auto avvenuto nella sera di oggi, 29 settembre, poco prima delle 20:00, sulla Tangenziale Est, sta mandando in tilt il traffico in tutto il quadrante compreso tra Piazza Re di Roma e via Tiburtina. A seguito dell’incidente, per poter consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati, è infatti stata chiusa la galleria che si trova all’altezza di via dei Monti Tiburtini, nella nuova circonvallazione. Fortunatamente non ci sono feriti gravi, ma – come detto – le ripercussioni sul traffico sono pesantissime: si sono creati ingorghi e code lunghissime soprattutto sulla Circonvallazione Tiburtina, ma anche in tutte le strade limitrofe, dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 settembre 2020) Untra due auto avvenuto nella sera di oggi, 29 settembre, poco prima delle 20:00,Est, sta mandando inilin tutto il quadrante compreso tra Piazza Re die via Tiburtina. A seguito dell’, per poter consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati, è infatti statalache si trova all’altezza di via dei Monti Tiburtini, nella nuova circonvallazione. Fortunatamente non ci sono feriti gravi, ma – come detto – le ripercussioni sulsono pesantissime: si sono creati ingorghi e code lunghissime soprattuttoCirconvallazione Tiburtina, ma anche in tutte le strade limitrofe, dalla ...

