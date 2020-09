Milano si conferma sulla parità Deboli gli altri Listini europei

(Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Seduta al ribasso per le borse europee, mentre tiene Piazza Affari, che silinea di parità. Le borseno così una grande prudenza, in attesa stasera del dibattito TV per le elezioni USA e in settimana di una serie di dati macro importanti. Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,35%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,39% a quota +138 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,85%. Tra isostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,39%, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,38%, ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto. Stabile anche, con una ...

jmorat : RT @UNHCRItalia: La missione della nostra Rappresentante @chiaraUNHCR a Trieste, Milano e Torino inizia con l'incontro con il Prefetto Vale… - CarlottaSami : RT @UNHCRItalia: La missione della nostra Rappresentante @chiaraUNHCR a Trieste, Milano e Torino inizia con l'incontro con il Prefetto Vale… - UNHCRItalia : La missione della nostra Rappresentante @chiaraUNHCR a Trieste, Milano e Torino inizia con l'incontro con il Prefet… - beretta_gio : RT @Presa_Diretta: Nell'agosto 2019 Cassazione conferma sequestro dei #49milioni di euro di rimborsi elettorali della #Lega Nord, che secon… - elydaless : RT @Presa_Diretta: Nell'agosto 2019 Cassazione conferma sequestro dei #49milioni di euro di rimborsi elettorali della #Lega Nord, che secon… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano conferma

MilanoToday.it

MILANO (Reuters) - Enav ha ritirato la guidance sul 2020 a ... in calo 'mid-single digit' e un utile netto in calo 'high-single digit' rispetto al 2019. Confermato l'outlook sugli investimenti a fine ...Il dg: siamo in linea con aspettative (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 set - Il gasdotto Tap e' pronto a entrare in funzione entro fine anno con le prime consegne di gas in Italia. E' quant ...