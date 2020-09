Miguel Van Damme, il triste annuncio: “La leucemia è tornata, la cura non sta funzionando” (Di martedì 29 settembre 2020) A dare il triste annuncio riguardo la salute di Miguel Van Damme è il portiere stesso. Il 27enne ha infatti aggiornato i suoi fan tramite un drammatico video postato su Instagram. Purtroppo, per il portiere del Cercle Brugge sono giunte cattive notizie: la leucemia è tornata. “La leucemia è tornata” – Miguel ha deciso di … L'articolo Miguel Van Damme, il triste annuncio: “La leucemia è tornata, la cura non sta funzionando” Leggi su dailynews24 (Di martedì 29 settembre 2020) A dare ilriguardo la salute diVanè il portiere stesso. Il 27enne ha infatti aggiornato i suoi fan tramite un drammatico video postato su Instagram. Purtroppo, per il portiere del Cercle Brugge sono giunte cattive notizie: la. “La” –ha deciso di … L'articoloVan, il: “La, lanon sta funzionando”

