L'infettivologo Matteo Bassetti: "I 14 positivi nel Genoa Calcio? È la Waterloo dei tamponi" (Di martedì 29 settembre 2020) “Mentre lo studio di Vò Euganeo sembrava una facile vittoria di Pirro, quello che sta accadendo al Genoa Calcio potrebbe rappresentare la ‘Waterloo dei tamponi’. Dopo poche ore dall’esito di tamponi negativi per tutta la squadra, si È assistito a numerose positività con probabili conseguenze importanti sul futuro del campionato di Serie A”. Lo sottolinea su Facebook Matteo Bassetti, ordinario di Malattie Infettive all’Università degli Studi di Genova e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.“I tamponi possono dare da una parte una falsa patente di negatività e di liberi tutti, e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) “Mentre lo studio di Vò Euganeo sembrava una facile vittoria di Pirro, quello che sta accadendo alpotrebbe rappresentare la ‘dei’. Dopo poche ore dall’esito dinegativi per tutta la squadra, si; assistito a numerosetà con probabili conseguenze importanti sul futuro del campionato di Serie A”. Lo sottolinea su Facebook, ordinario di Malattie Infettive all’Università degli Studi di Genova e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.“Ipossono dare da una parte una falsa patente di negatività e di liberi tutti, e ...

valtaro : #Evacuato Mise per Covid, la critica dell'infettivologo Matteo Bassetti: 'Per un caso positivo ...… - StampaSavona : Albenga, Carciofo d’Oro all’infettivologo Matteo Bassetti - CaterinaRav : @garosi_andrea @4nemesi Messo in dubbio anche dall’OMS, @piersileri , @POttimismo, @pattoscienza, Nicola Petrosillo… - BramucciMatteo : RT @La7tv: #lariachetira Matteo Bassetti (infettivologo): 'Bisogna avere più pacatezza. Sono esagerazioni che portano la popolazione ad ave… - marpicoll : RT @La7tv: #lariachetira Matteo Bassetti (infettivologo): 'Bisogna avere più pacatezza. Sono esagerazioni che portano la popolazione ad ave… -