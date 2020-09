Gwyneth Paltrow e il nudo su Instagram: la reazione della figlia Apple è esilarante (Di martedì 29 settembre 2020) Ha ottenuto quasi un milione di like in poche ore la foto che ritrae Gwyneth Paltrow nuda, in occasione dei suoi 48 anni, e la figlia Apple è stata una delle prime a commentare la sexy mamma. La star Gwyneth Paltrow nelle ultime ore ha messo scompiglio nel mondo dei social grazie a uno scatto che la ritrae completamente nuda in giardino, ottenendo migliaia di like in pochi minuti, e la figlia Apple Martin ha subito commentato con una reazione esilarante. L'attrice di Hollywood di certo ama stupire il suo pubblico, proprio come ha fatto stavolta in occasione dei suoi floridi 48 anni dimostrando come, nonostante il passare del tempo, sia ancora bella e sexy. Comprensibilmente, molte persone sono rimaste estasiate ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 settembre 2020) Ha ottenuto quasi un milione di like in poche ore la foto che ritraenuda, in occasione dei suoi 48 anni, e laè stata una delle prime a commentare la sexy mamma. La starnelle ultime ore ha messo scompiglio nel mondo dei social grazie a uno scatto che la ritrae completamente nuda in giardino, ottenendo migliaia di like in pochi minuti, e laMartin ha subito commentato con una. L'attrice di Hollywood di certo ama stupire il suo pubblico, proprio come ha fatto stavolta in occasione dei suoi floridi 48 anni dimostrando come, nonostante il passare del tempo, sia ancora bella e sexy. Comprensibilmente, molte persone sono rimaste estasiate ...

