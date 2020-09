Genoa, uno solo dei 14 positivi al Covid avrebbe sintomi (Di martedì 29 settembre 2020) Genoa positivi Covid. In casa Genoa è scattato l’allarme dopo i 14 casi di positività emersi nella giornata di ieri (solo Schone e Perin avevano saltato il match contro il Napoli). Sia la squadra sia lo staff che collabora quotidianamente con il calciatori saranno infatti sottoposti a un ulteriore positivo di tamponi per cercare di … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 29 settembre 2020). In casaè scattato l’allarme dopo i 14 casi dità emersi nella giornata di ieri (Schone e Perin avevano saltato il match contro il Napoli). Sia la squadra sia lo staff che collabora quotidianamente con il calciatori saranno infatti sottoposti a un ulteriore positivo di tamponi per cercare di … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

