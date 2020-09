Disse no al trasporto dei pazienti Covid-19: infermiere-sindacalista Usb sospeso per sei mesi. “Eravamo senza Ffp2 e non formati” (Di martedì 29 settembre 2020) “Disobbedisco al tuo ordine”. Per questo netto rifiuto a dar seguito a una disposizione ritenuta illegittima in piena emergenza Covid, Francesco Scorzelli, coordinatore infermieristico dell’ospedale di Merate e delegato sindacale dell’Usb, si è preso la punizione più pesante dopo il licenziamento: sei mesi di sospensione dal lavoro senza stipendio. Per l’Asst di Lecco, cioè l’Azienda socio sanitaria territoriale di Regione Lombardia cui fa capo l’ospedale, si è trattata di un’insubordinazione che ha ostacolato lo svolgimento di un servizio pubblico. Ma per Scorzelli è stato l’unico modo per salvaguardare la salute dei lavoratori da lui coordinati e quella dei pazienti ricoverati: “Sono stato punito per aver cercato di far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) “Disobbedisco al tuo ordine”. Per questo netto rifiuto a dar seguito a una disposizione ritenuta illegittima in piena emergenza, Francesco Scorzelli, coordinatore infermieristico dell’ospedale di Merate e delegato sindacale dell’Usb, si è preso la punizione più pesante dopo il licenziamento: seidi sospensione dal lavorostipendio. Per l’Asst di Lecco, cioè l’Azienda socio sanitaria territoriale di Regione Lombardia cui fa capo l’ospedale, si è trattata di un’insubordinazione che ha ostacolato lo svolgimento di un servizio pubblico. Ma per Scorzelli è stato l’unico modo per salvaguardare la salute dei lavoratori da lui coordinati e quella deiricoverati: “Sono stato punito per aver cercato di far ...

