Covid-19, bollettino 29 settembre: 1648 contagi e 24 morti (Di martedì 29 settembre 2020) Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico. Numeri ancora allarmanti in Italia, si registra un leggero aumento rispetto agli ultimi due giorni. La Campania è la regione con più nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Di seguito il quadro totale. Il Covid-19 continua a seminare terrore nel Bel Paese. Nelle ultime ore il contagio dal virus

TgrVeneto : #COVID__19 140 contagi in più nelle ultime 24 ore in #VENETO Tamponi massivi in corso, dal #Comelico all'altopiano… - gip_like : in #Sardegna, bollettino #virus: 82 nuovi #positivi e una vittima. #COVID19 #COVID #COVID19italia #COVID19SARDEGNA - wam_the : Covid in provincia di Avellino: 7 nuovi contagi - RaiNews : I dati #Covid di oggi - ilmessaggeroit : Covid Lazio, il bollettino di oggi 29 settembre: 219 nuovi casi di cui 115 a Roma. Tre i decessi -